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ポケモンカード　151 シュリンク無し　バラパック2ボックス分
商品番号 O57711720138
商品名

ポケモンカード　151 シュリンク無し　バラパック2ボックス分
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

151の2ボックス分　40パックです！バラパックを家電量販店などで買い集めたものです！封入率は異なると思うのでご理解おねがいします
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