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- Ｈ９１８ 掛軸 大徳寺 丹羽萬寧 『江山風月主人』 共箱 『真作』 肉筆 一行書
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商品詳細
総丈 約 170cm×31cm本紙 約 101cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/conception156457.html
http://narcologia.ru/goods/recycling117914.html
http://narcologia.ru/goods/update701195.html
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