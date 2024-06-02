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Ｈ９１８　掛軸　大徳寺　丹羽萬寧　『江山風月主人』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
商品番号 R99738394406
商品名

Ｈ９１８　掛軸　大徳寺　丹羽萬寧　『江山風月主人』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　170cm×31cm本紙　約　101cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/conception156457.html
http://narcologia.ru/goods/recycling117914.html
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