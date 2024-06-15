BigBang ファンクラブ非売品グッズセット

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BigBangファンクラブ非売品グッズセットになります。ファンクラブは、曖昧ですが、2013年～2018年頃まで入っていたと思います。1.ファンクラブ誕生日贈り物6年分今回の写真撮影のために開封しました。そのため、一つのみのり部分に破れがあります。2.ファンクラブ継続特典3.ファンクラブ記念品4.2014～2015JAPANDOMETOUR降りものなどです。全てのことを覚えてなくて、曖昧で申し訳ありません。しかし、ファンクラブ記念品などになりますので、非売品になっておりますのでとても貴重なものだとなっています。また、誕生日の贈り物以外は、未開封となっております。素人保管ですので気になる方はご注意下さい。購入後の返品もご遠慮くださいますよう、よろしくお願い致します。ご検討くだされば嬉しいです。よろしくお願いします。ペットは飼っておりませんし、喫煙者もおりません。また、実家に保管しておりますので、購入のタイミングでは発送に時間がかかるものもありますので、ご了承くださいますよう、重ねてよろしくお願い致します。