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F1 1/2ヘルメット　ルクレール2019
商品番号 I25939555649
商品名

F1 1/2ヘルメット　ルクレール2019
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スケール...1/2F1のシャルルルクレールのフェラーリ1年目の1/2ヘルメットです。飾らずに箱にいれてしまっていたので、ヘルメット自体は美品と思います。外箱は多少のへこみがあります。よろしくお願いいたします。
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