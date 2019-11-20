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- F1 1/2ヘルメット ルクレール2019
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商品詳細
スケール...1/2F1のシャルルルクレールのフェラーリ1年目の1/2ヘルメットです。飾らずに箱にいれてしまっていたので、ヘルメット自体は美品と思います。外箱は多少のへこみがあります。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/subtropical711701.html
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