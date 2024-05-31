手書き油絵 オールドドック 絵画 インテリア 油彩画

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手書き油絵オールドドック絵画インテリア油彩画☆お値引きの交渉にはお応えしておりません。※画像写真で判断、納得いただいた方のみご購入ください。※展示品のため剥がれキズ等がある場合があります。必ず画像でご確認下さい。【形状】木枠貼りアート【内容】手書き油絵（模写）【サイズ】約60㎝×50㎝[配送方法]メルカリらくらく便【返品について]※低価格設定しておりますので、返品は出来ませんのでご了承下さい。[出品説明]ご覧頂まして、ありがとうございます。商品は全て、輸出規制検査〔著作権等〕をクリアし、国内通関検査を受けておりますが、万が一著作権等に触れる商品だと発覚した場合、商品返品を受け付け回収し、今後出品しないよう対処いたします。[注意事項]絵の品質に関しまして、ほとんどの商品が手書きのため、１点ずつ違いがあります。発送前に細かく検品を行いますが、小さなキズや、糸くずが絵に混入している事もございますが、ご了承ください。