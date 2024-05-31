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特大 水着 雪花ラミィ タペストリー リンユウ
商品番号 B68046103351
商品名

特大 水着 雪花ラミィ タペストリー リンユウ
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 5,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品・未開封となります。目立ったキズや汚れはありませんが神経質な方はご遠慮ください。グッズや道具の置き場が無くなってきたため、断捨離目的で出品中。一定期間購入されない場合、捨てる予定です。【商品詳細】　　作品：ホロライブ　　サイズ：特大（W800mmxH1570mm）　　生地：Wスエード　　仕様：上下パイプ、紐付き　　イラスト：リン☆ユウ◆ペット無し、喫煙者無し◆即購入可能です。◆商品はすべて自宅保管で、プチプチ等で梱包します。　（リサイクル包装有）◆仕事の都合でレスポンス遅れる場合あります。（基本夜）◆値下げ交渉不可✕◆通常2～3日以内に発送予定。（諸事情により遅れる場合、事前に連絡します）【検索ワード】ホロライブhololiveVtuber雪花ラミィラミィちゃん水着タペストリー五期生5期生
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