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POPMART MOLLY DISNEY デイジーダック
商品番号 W91906363264
商品名

POPMART MOLLY DISNEY デイジーダック
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MOLLYとディズニーのコラボBJDに、デイジーダックコスチュームが登場！デイジーダックに変身したMOLLYもとってもキュート！！ぜひお迎えください！パーツリスト：・本体ｘ１・交換用手パーツｘ５・コスチュームセット・スタンドｘ１商品サイズ:約15×8×21素材:POM、PVC、ABS、PMMA、布割れ・折れ品は開封確認時に除外しておりますが、製造時のムラや色ハネ等は有る場合があります。POPMARTポップマートKennysworkmollyモリーディズニー#デイジーダック#ディズニー#POPMART#molly#モリー#ポップマート#Disney
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