POPMART MOLLY DISNEY デイジーダック

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商品詳細
MOLLYとディズニーのコラボBJDに、デイジーダックコスチュームが登場！デイジーダックに変身したMOLLYもとってもキュート！！ぜひお迎えください！パーツリスト：・本体ｘ１・交換用手パーツｘ５・コスチュームセット・スタンドｘ１商品サイズ:約15×8×21素材:POM、PVC、ABS、PMMA、布割れ・折れ品は開封確認時に除外しておりますが、製造時のムラや色ハネ等は有る場合があります。POPMARTポップマートKennysworkmollyモリーディズニー#デイジーダック#ディズニー#POPMART#molly#モリー#ポップマート#Disney
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