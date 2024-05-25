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にじさんじ Bilibili Asia Travel 赤城ウェン チェキ風カード
商品番号 B69635422821
商品名

にじさんじ Bilibili Asia Travel 赤城ウェン チェキ風カード
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 5,576 円
在庫状況 あり

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商品詳細

にじさんじBilibili中国限定AsiaTravel2023チェキ風カードOriens赤城ウェン30枚セットバラ売り希望の場合1点450円＋送料手数料内容確認の際に一度開封しました。海外輸入品のため細かな傷等の可能性があります。水濡れ・折れ防止の梱包をして発送します。匿名配送希望の場合、コメントでお伝え下さい。即購入◎
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