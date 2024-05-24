

カシニョール 「蔦」(つた) リトグラフ 額付絵画 美品 | labiela.com カシニョール 「蔦」(つた) リトグラフ 額付絵画 美品 | labiela.com



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美品】カシニョール バラとプロフィール リトグラフ | eclipseseal.com 美品】カシニョール バラとプロフィール リトグラフ | eclipseseal.com



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カシニョールリトグラフ 夏の午後 自筆サインエディション有ります- カシニョールリトグラフ 夏の午後 自筆サインエディション有ります-



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カシニョール額装リトグラフ 赤いソファー- カシニョール額装リトグラフ 赤いソファー-



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ジャン＝ピエール・カシニョール「クリスティーヌ」リトグラフ :: 絵画 ... ジャン＝ピエール・カシニョール「クリスティーヌ」リトグラフ :: 絵画 ...

ご覧いただきありがとうございます。こちらはシンプルな構図と品のある繊細な色合い等さりげなくお飾りになるカシニョール作品のなかでも稀少なタイプの一品となってきました。コンディションも非常に良く素敵な作品です。このリトグラフ(ノーサイン)は1986年に制作されました。 サイズ 画寸 約縦30、横43.5cm額寸 約縦45、横62、厚み1.5cm状態 良好。美品。 保管シートを新品額にセットしま した。 画面中央の上下縦線は作品がカシ ニョールのレゾネ(部数限定の画集)に挿入されていた為です。＊写真ご確認の上検討下さい。＊箱はありませんが安全な梱包を致します。＊ご不明点はお気軽にコメントお願い致します。