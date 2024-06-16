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東大寺　本物の瓦　書家の直筆書き込み入り　銘　落款　大きな瓦　刻印
商品番号 R21113064496
商品名

東大寺　本物の瓦　書家の直筆書き込み入り　銘　落款　大きな瓦　刻印
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最高の縁起物東大寺屋根の瓦交換時の本物本物の瓦に書家の直筆書き込み入り銘落款大きな瓦刻印ありになります。大変珍しい作品です。大きさもあり存在感抜群です。古い品になりますので画像確認理解し購入下さい。サイズ横幅約45㎝出幅約14㎝高さ約55㎝
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