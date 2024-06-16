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- 東大寺 本物の瓦 書家の直筆書き込み入り 銘 落款 大きな瓦 刻印
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商品詳細
最高の縁起物東大寺屋根の瓦交換時の本物本物の瓦に書家の直筆書き込み入り銘落款大きな瓦刻印ありになります。大変珍しい作品です。大きさもあり存在感抜群です。古い品になりますので画像確認理解し購入下さい。サイズ横幅約45㎝出幅約14㎝高さ約55㎝
http://narcologia.ru/goods/stealth952976.html
http://narcologia.ru/goods/organization48962.html
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