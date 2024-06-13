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- 掛軸 大塚陽水『六字名号』仏書 紙本 肉筆 共箱付 掛け軸 a041616
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商品詳細
■■■商品説明■■■六字名号は、南無阿弥陀仏の六字の尊号です。南無阿弥陀仏の「南無」は、「わたくしは帰依します」という意味で、「阿弥陀」は、サンスクリット語の「無量の寿命の大仏(アミターユス)」「無量の光明の仏(アミターバ)」の「はかることのできない」という部分のアミタを表したものです。六字名号掛軸は、法事やお彼岸、お盆などの仏事はもちろんのこと、日常掛けとしてもご使用いただけます。主に浄土宗・浄土真宗・天台宗の方にお使いいただいています。【ご参考】作家名：大塚陽水日本書家。■作家履歴美術名典掲載作家清光会会員得意図：俳画・書＜状態＞経年の汚れ、シワがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長約194cm幅約58cm
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