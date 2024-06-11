F-7藤田嗣治、公式・a book of cats

藤田嗣治1987年にイギリスで刊行された原本からの１点藤田嗣治「PREFACE」【猫の本シリーズより】』『猫の本』は、もともと1929年に藤田がパリで描いた20匹の猫のドローイングを元にした版画に、イギリスの詩人マイケル・ジョセフが20匹の絵それぞれに詩を書きおろした挿絵本としてコヴィチ・フリーデ社によって1930年にニューヨークで出版されました。こちらの作品はマイケル・ジョセフの遺族であるヒュー・ジョセフ氏により1987年に「2nded.」セカンドエディションとして同サイズで復刻される形でイギリスで公式に出版されたものです。ファーストエディションは１９３０年ニューヨークで出版｛限定５００｝:参照 画像４にこの作品｛ABOOKOFCATS}の出版年、出版元、その他詳細が記されています。額入りサイズ ３９５－２９０mm



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Léonard FOUJITA “Book of Cats” 藤田嗣治「猫の本」展 | Gallery SanKaiBi



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