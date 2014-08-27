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ソフトボール　2014アジア大会優勝記念写真　サイン入り
商品番号 R58731692113
商品名

ソフトボール　2014アジア大会優勝記念写真　サイン入り
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 4,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

第17回アジア競技大会　ソフトボール優勝記念写真選手直筆サインが入っています。写真をパネルに入れ、6年前から梱包して保管していました。少し大きめの額に入れた状態での発送を予定しております。額が必要ない場合は、お先にコメントにて一言いただけますと幸いです。⚠️パネルの中の資材にシワと裏面にシミがあります。写真そのものには数ヵ所線がうっすらと入っていますが汚れ色あせなどはありません。(写真にて状態をご確認下さい)当時のサイン　左から（2枚目）30:宇津木麗華　監督（ルネサスエレクトロニクス）10:大久保美紗（ルネサスエレクトロニクス）18:中野花菜（ルネサスエレクトロニクス）17:上野由岐子（ルネサスエレクトロニクス）2:峰幸代（ルネサスエレクトロニクス）5:山本優（ルネサスエレクトロニクス）4:市口侑果（ルネサスエレクトロニクス）トレーナー:志村昌彦（ルネサスエレクトロニクス）パネルのサイズ横120cm×縦85cm×厚み1cm⚠️(大きめのサイズになりますのでご了承ください)写真本体のサイズ横115cm×縦72.5cm2014年10月2日韓国仁川また、発送は日曜日を予定しております。ご理解のほど、宜しくお願い致します。額なしで、丸めた状態の場合8.000円でお譲りいたします。質問など、お気軽にコメント下さい。
http://narcologia.ru/goods/Persia103988.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement429499.html
http://narcologia.ru/goods/slide344187.html
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