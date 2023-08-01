匿名発送 Youtube 最終値下げしました。銀の盾 レプリカ 期間限定出品

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10万人達成を成し遂げた方に送られる盾のレプリカです。金属製品です。大きさもオリジナルとほぼ同じです。オリジナルにできるだけ忠実に作成してます。贈り物、そして配信者の方の目標に送られてはいかがでしょうか？額の素材...アルミフレーム置き方...壁掛け・卓上兼用表面カバーの素材...その他表面カバーの素材...無し用途...賞状