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- 頭山満 一行書 掛け軸 箱無し 国家主義者 書画、骨董品、美術品
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商品詳細
書の形式...掛け軸・掛軸国家主義者頭山満の一行書 掛け軸です。箱はありません。経年の汚れ、シミ等あります。長さ198 幅42.5cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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