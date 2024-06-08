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【未開封】リーメント 収納美人
商品番号 N83015931906
商品名

【未開封】リーメント 収納美人
ブランド名 リーメント
特別価格 税込 16,810 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リーメント　ぷちサンプルシリーズ収納美人10箱入り箱から全て未開封品となります。2007年当時、ぷちサンプルシリーズが好きで購入したものの、コレクションとして開封することがなくそのままの状態で残っておりました。箱がきちんと揃っているか撮影するため外箱のみ開封しました。暗所にて保管しておりましたが外箱には経年劣化が見られますため、中古品にご理解いただける方のご購入をお願いいたします。即購入◎
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