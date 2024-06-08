【未開封】リーメント 収納美人



収納美人：商品案内 | 株式会社リーメント 収納美人：商品案内 | 株式会社リーメント



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リーメント ぷちサンプルシリーズ収納美人10箱入り箱から全て未開封品となります。2007年当時、ぷちサンプルシリーズが好きで購入したものの、コレクションとして開封することがなくそのままの状態で残っておりました。箱がきちんと揃っているか撮影するため外箱のみ開封しました。暗所にて保管しておりましたが外箱には経年劣化が見られますため、中古品にご理解いただける方のご購入をお願いいたします。即購入◎