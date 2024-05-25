【未開封】エクストルーパーズ雪賊の巫女・ティキ フィギュア

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ご覧頂きありがとうございます。エクストルーパーズ雪賊の巫女・ティキフィギュア獲得後暗所にて保管しておりました。緩衝材に包み袋に入れ発送予定です。新品未開封、綺麗な状態です。一度人の手に渡ったものとなります。ご理解の程よろしくお願いいたします。当方、喫煙者、ペットはございません。#カプコン#エクストルーパーズ#ティキ#エクストルーパーズ雪賊の巫女・ティキ1_8完成品フィギュア（エクストルーパーズLIMITEDEDITION付属品）（イーカプコン限定販売）