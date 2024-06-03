【メルカリ限定値下げ】原画　SM　猫　絵画　芸術　アクリル画　現代アート　動物画

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【作者名】idogaeru【作品名】新しい時代への渇望【サイズ】H227×W158mm/SM【技法】キャンバス、アクリル、モデリングペースト【制作年】2023年※原画、サインあり※額装なし（額装写真はイメージです）「今の可能性に目を向ける」をコンセプトに、【今とは過去と未来の混在した状態】だという考えから、様々なモチーフの中に過去と未来を表現する事で今の姿を形作っています。過去には経験によって蓄えた可能性があり、未来にはまだ見ぬ未知数の可能性があると考え、その２つの可能性を併せ持った今に目を向ける事でより前向きで幸せな未来を誰でも描くことができると信じて制作しています。#原画#アート#抽象画#ポップアート#現代アート#idogaeru#絵画#原画作品#アクリル画＃美術#芸術#アートコレクター#現代美術#動物画#contemporaryart#コンテンポラリーアート主題···動物主な画材···アクリル絵の具