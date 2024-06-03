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フライゴン lv X PSA 9 鑑定品 ポケカ ポケモン pcg dp
商品番号 Y69921418362
商品名

フライゴン lv X PSA 9 鑑定品 ポケカ ポケモン pcg dp
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 3,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フライゴンlvXPSA9鑑定品ポケカポケモンpcgdpPSA9のため未使用に近いとしています。ケースをフィルムに封入した状態でプチプチで梱包して発送いたします。鑑定番号は偽造防止のため画像加工で隠すようにしましたが、実物は当たり前ですが塗りつぶしたりしていません。自身で鑑定に提出した商品になりますので確実に正規の鑑定品ですのでご安心ください。状態にシビアな方は購入をお控え下さい。配送途中のトラブルについては責任を負いかねますので予めご了承ください。#鑑定品#flygon
http://narcologia.ru/goods/insignificant248682.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate507148.html
http://narcologia.ru/goods/slide612687.html
フライゴン lv X PSA 9 鑑定品 ポケカ ポケモン pcg dp
PSA9】フライゴンLV.X 2008 073 1st-
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