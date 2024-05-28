DREAM BOYS ドリボ 2021 菊池風磨 田中樹 ステフォ コンプリート ...

購入意思のないいいね不要です。DREAMBOYS2021ステージフォト①〜③，⑥～⑮全て未開封品No.1集合(菊池＆田中)No.2集合(菊池＆田中)No.3混合(菊池＆田中＆川崎)No.6菊池風磨No.7菊池風磨No.8菊池風磨No.9菊池風磨No.10菊池風磨No.11菊池風磨No.12菊池風磨No.13菊池風磨No.14菊池風磨No.15菊池風磨集合2枚・混合1枚・個人10枚の計13枚セット売りでございます。(菊池風磨くんの記載があるもの全て)他にもDREAMBOYS関連出品しておりますので、2点以上購入をお考えの際はお手数お掛けしますがコメントにてお声掛けください。商品をまとめて専用にて出品させていただきます。オンラインストアで購入し、自宅の暗所にて保管しておりました。新品未使用品ですが、素人管理の為、気にされる方はご購入をお控えください。即購入⭕️バラ売り❌断捨離のため、いいねが増えると再出品又はお値上げする場合がございます。菊池風磨ステフォドリボDREAMBOYS2021ステージフォトSexyZoneセクゾドリームボーイズドリボ2021コンプグッズ種類···生写真グッズ種類···公式写真



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