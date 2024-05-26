掛け軸 美峰 旭日双鶴 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。

掛け軸美峰旭日双鶴絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）396×1023ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 美峰 旭日双鶴 双鶴 鶴 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#美峰#旭日双鶴#双鶴図#双鶴#鶴#旭日#長寿#祝い#慶事#夫婦円満#招福#婚礼#結婚#結婚祝い#結納#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物