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ギラティナ　vstar ur 最安値
商品番号 R91872517193
商品名

ギラティナ　vstar ur 最安値
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 2,905 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···URこの度はご覧頂き誠にありがとうございます。商品説明自引きしたカードになります。直ぐにスリーブにいれてあります。写真が全てになりますので、ご納得頂いた上で宜しくお願い致します。写真では分からない初期キズなどある場合がございますので、神経質な方はお控え下さい。カードの濡れ・折れ対策の上、発送いたします。状態の判断は人によって異なりますので、商品画像にてしっかりご確認ください。プレイ用にご検討下さい。写真で状態をご判断していただき、納得していただける方のみご購入下さい。購入してからの質問はご遠慮下さい。
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