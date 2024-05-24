加賀九谷　　骨董　茶碗　茶道具　風景図　山水　抹茶茶碗　I

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九谷焼 茶碗でございます。直径約11cm、高さ8cm素人採寸の為誤差はご了承下さい。欠けはございませんが金彩には劣化が見られます。神経質な方のご購入はお控え下さい。自宅保管の為ご理解いただける方お取引きお願い致します。