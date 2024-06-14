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ホットトイズ 『アベンジャーズ／エンドゲーム』 サノス
商品番号 D90830189656
商品名

ホットトイズ 『アベンジャーズ／エンドゲーム』 サノス
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガラスケースにて素立ちで飾っておりました外箱に破れがありますが、フィギュア本体にキズ等はありません商品の状態等、気になる事があれば気軽にコメントください
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