YOASOBIグッズセット

グッズ整理のため、出品。入手してから長期間経過しておりますので多少傷や汚れ等が見受けられます。美品をお求めの方はご遠慮ください。トートバッグは、武道館ライブの際にグッズを入れて運ぶために使用しました。Tシャツは、数回ずつ着用しています。色→ホワイト・グレー※ブラックに見えますが、実際にはグレーです、ご了承ください・トートバッグに関して、梱包の際にある程度畳んだり、丸めたりする可能性がございます、あらかじめご了承ください・現在では販売されていないため、レアです・目立つ汚れなし・暗所にて保存・ペットや喫煙者無し・値下げ交渉⭕️以下検索用yoasobi夜遊びNICETOMEETYOU初有観客武道館ライブアメーバTシャツグッズ種類···Tシャツ



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