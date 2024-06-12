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仏教美術　仏像　三開仏　逗子　筒型　骨董　白檀　製作年代不明
商品番号 V66483851752
商品名

仏教美術　仏像　三開仏　逗子　筒型　骨董　白檀　製作年代不明
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 8,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入大歓迎ですが一般常識範囲内での値下げ交渉には積極的にお答えします(^^)希望金額をご提示頂けるとお取引がスムーズなので助かります。原則早いもの勝ちなので専用は作っておりません。┈・┈・┈・┈・┈・┈■商品詳細仏教美術　仏像　三開仏　逗子　筒型　骨董　ビャクダン　白檀　製作年代不明古いお品です。表面側が割れています。材質は不明ですが、大変珍しく仏像の御姿も良い物だと思います。価値の分かる方のご購入限定でお願い致します。┈・┈・┈・┈・┈・┈■size（素人寸法）高さ　：13.5cm横幅　：6.5cm　（開くと16.5cm）┈・┈・┈・┈・┈・┈■その他※画像の物が全てになります。古い物を多数扱っておりますので、少しでも不安に感じる方はご購入をお控えください。※発送は簡易梱包にて、ゆうゆうメルカリ便、らくらくメルカリ便の何れかで発送いたします（追跡あり）他にも昭和レトロなものやヴィンテージ商品を多数取り扱っています。興味のある方はぜひご覧ください。#黒吉SHOP#昭和レトロ#大正浪漫#黒吉SHOPアクセサリー素材...その他素材...undefined
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