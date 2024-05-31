BACH 1C 26/24-MV GP CUSTOM トランペット マウスピース

ハンドメイドマウスピース（カスタム新品）【BACHSYMPHONIC1C26/24-MVGPCUSTOM】【参考価格】41,690円〜53,020円クラシック向けの特注マウスピースとして人気の高かった「スペシャルオーダーマウスピース」が定番ラインナップとしてシリーズ化され「シンフォニックモデル」としてリリースされた「24クラシックバックボア」の「BACHSYMPHONIC1C」をカスタマイズしたGOLDALLOYPLATINGの最高品質のハンドメイドマウスピースです。カップ・スロートはそのままで、スリム化したスローテーパーシャンクとバックボア後半をマウントバーノンにカスタマイズしています。〈専門店・アトリエHP参考価格〉BACHSYMPHONIC1C26/24SPAmazon10,780円〜14,410円（税込定価）リム修正：3,300円〜5,500円ボア修正：2,200円〜3,850円外形修正：5,500円金メッキAuCoGP＋AG3：18,260円音響処理：1,650円〜5,500円【合計】41,690円〜53,020円〈出品価格〉BACHSYMPHONIC1C26/24：5,740円金メッキAuCoGP：18,260円（下地処理：光沢銀メッキAG3）加工費：0円【合計】24,000円〈商品の状態〉カスタム新品未使用〈カスタマイズ内容〉【全長】85.6mm（－1.6mm）B♭・C【リム】口当たりを良くしています。【26スロートバックボア24-MV】無段階テーパーバックボア（前半：24クラシック／後半：マウントバーノン）により倍音豊かな響きです。【優れた伝送効率】内部UVカップと同形状カップ外形のため生成された音がニュートラルな特性で伝送され、レシーバー手前のテーパー化でベルが効率よく鳴ります。【音響処理】応力除去【GOLDALLOY（AuCo）硬質金メッキ】一般的な金メッキは硬度50～80ですが、GOLDALLOY（AuCo）硬質金メッキは、金とコバルトの合金（Au99.5％+Co0.5％）で硬度180の高い耐磨耗性と光沢面の特性が向上した時計・宝飾品にも使われるメッキです。（価格について）コメント欄に記載します。



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