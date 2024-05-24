萩焼 桂泉山 片山萩月 萩茶碗 共箱 共布 栞 茶道具 抹茶碗 茶碗 美品 です

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萩焼桂泉山片山萩月萩茶碗共箱共布栞茶道具抹茶碗茶碗美品です。寸法(約)径133mmx高93mm.自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道 煎茶 茶托 茶筒 茶合 茶匙 抹茶 玉露 染付 茶碗 茶具 茶器 緑茶 抹茶碗 茶碗 アンティーク わび さび 釉薬 窯元 茶道具 萩焼 萩茶碗 #萩焼#桂泉山#片山萩月#片山_萩月#萩月#一楽二萩三唐津#萩の七化け#茶碗#茶道具#茶器#萩#萩茶碗#楽#唐津#抹茶茶碗#値下げ種類...茶道具