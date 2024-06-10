YAMAHA DX7音色カートリッジROM 2

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商品詳細
FM音源搭載デジタルシンセサイザーヤマハDX7DATAカートリッジVOICEROM2です。細かなチェックはしていませんが、機能していました。出品前にひととおおり音色切り替えしましたが、30年以上前のものですのでご理解いただける方のご購入をお願いします。購入後の返品は不可です。
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