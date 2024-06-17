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黒沢　久　作品
商品番号 Y45633992619
商品名

黒沢　久　作品
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 8,010 円
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商品詳細

30年前に新築お祝いでもらった画です。画には問題ないですが、掛けずにずっと置いてあったため、後ろにシミがあります。
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