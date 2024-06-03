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【希少】T's Ukulele ティーズ ウクレレ SD-100 高橋信治氏制作
商品番号 F76142237032
商品名

【希少】T's Ukulele ティーズ ウクレレ SD-100 高橋信治氏制作
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 20,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現在入手困難となっているT'sUkulele「SD-100」になります。2005年にハワイのウクレレ製作コンペティションで１位を受賞された極上の1本です。●商品状態●自然使用に伴う小傷は御座いますが、目立つ傷や打痕等は見られず、全体的に綺麗な状態です。ネックはストレートで状態良好です。大変良く鳴っております。ウクレレ界のレジェンドでもある高橋信治氏の制作技術が全て詰まった流石と言える一本です。ピッチの正確は勿論、音色の美しさも世界レベルと言えるでしょう。他サイト等もお調べしましたが、現在はこちらを購入できるのはメルカリのみのようです。滅多に中古では出回らないお品ですので、是非この機会にご検討ください。写真にある物が全てとなります。よくご確認頂き、美品良品ではありますが、あくまで中古品である事はご理解の上ご購入ください。トップ：マホガニー単板サイド＆バック：マホガニー単板ネック：セレクト・マホガニー指板：ローズウッドブリッジ：ローズウッドナット＆サドル：牛骨ペグ：GOTOHフリクションタイプフレット：14Fジョイント/18Fポジションマーク：アヴァロン・ドット（5,7,10,12,15）ナット幅：35.5mmスケール：346mm
http://narcologia.ru/goods/stair370000.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture527141.html
http://narcologia.ru/goods/plaque56607.html 希少】T´s Ukulele ティーズ ウクレレ SD-100 高橋信治氏制作-
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