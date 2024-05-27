3点セット 絵画 アートパネル インテリア 壁掛け 風水 音楽

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商品詳細
■希望、感謝、繋がり、育む心、思いやり等、今日を笑顔で過ごせる自然をモチーフにしています。■玄関や寝室など日当たりにくい場所も絵を飾ると、明るく、心温まる印象になります。■自然モチーフのアートで、お部屋も心もリフレッシュ。日々の心のビタミンになるような作品作りにこだわりました。■「優しい自然素材で、末永く飾れる」をコンセプトで企画しました。しっとりとした優しい艶のある仕上がりになります。■贈り物、プレゼントに最適です！飽きのこない構図、人生の歩みとともに。洗練された絵画が素敵な空間を演出します。#MiRAiアートパネル※出品者注意※評価2000〜MiRAi【サイズ】40×40cm3点セット『思いっきり明るくイメージを変えてみませんか？』お部屋に飾る絵画は、新しい景色を広げる窓になります★リビングダイニングの壁、お子様の知育絵画に！壁掛け、床置きや、キャビネットに立てかけるなど飾り方は色々大人気のアートで新しい空間を演出してください！絵を飾るという「ゆとり」「うるおい」「おもてなし」『シンプルすぎる入り口が一変！お部屋が明るい印象になりました』『気分があがって、家にいるのが楽しくなりました』『いままで話したことがないお客様とコミュニケーションがとれました』空間に彩りをくわえて、ワンランク上のライフシーンに。※値引き不可
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