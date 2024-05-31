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YAMAHA トランペット YTR-2330S
商品番号 C42647517927
商品名

YAMAHA トランペット YTR-2330S
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 21,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···トランペット５、６年前に新品で購入し、2ヶ月ほど使用していました。現在まで付属のハードケースに保管しておりました。中古品なため、神経質な方は購入を控えてください。
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