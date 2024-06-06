タイ　スコタイ期 仏頭 仏像 青銅 残欠 東南アジア 仏教美術

ご覧頂きありがとうございます。タイ仏教美術史上最高と評されるスコタイ期の青銅仏頭になります。昔バンコクのリバーシティの骨董店で購入。保証書などは有りません。コレクション整理の為出品しております。基本鑑賞の妨げになる様なダメージなどは見当たりませんが、割れ欠け、劣化、汚れ、スレ、緑錆など時代なりの状態と考えて下さい。古い物にご理解のある方のご購入をお願い致します(._.)詳細は写真にてご確認下さい。古い物にご理解のある方のご購入をお願い致します。高さ18cm程度（スタンド込み）※素人計測につき誤差ご容赦ください。



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