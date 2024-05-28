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豊楽焼　豊助作　緑釉　油皿　灯蓋　江戸末期　時代箱付　C　5392
商品番号 L87223574489
商品名

豊楽焼　豊助作　緑釉　油皿　灯蓋　江戸末期　時代箱付　C　5392
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 3,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約1.1cm　幅約20.8cm　重さ約490g欠けている箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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