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【たくあん樣専用】BOSS NS-2 ノイズサプレッサー
商品番号 V62199302615
商品名

【たくあん樣専用】BOSS NS-2 ノイズサプレッサー
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NS-2(NoiseSuppressor)BOSS#BOSS#NS_2_NoiseSuppressor_ボスのノイズサプレッサーです。使用しなくなったため出品します。約25年程前の高校生の頃に買って使っていました。使わなくなりしまっていましたが、動作確認をしましたら一応動作はしましたが、アウトプット、インプットの方も接触が悪いです。センド、リターンの方は試していません。経年劣化、傷やサビ、汚れなどはある中古品になりますのでそれを踏まえたうえでのご購入をお願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。箱、説明書などはございません。本体のみになります。よろしくお願いします。#ボス#エフェクター#コンパクト種類...エフェクター・プロセッサー
http://narcologia.ru/goods/contemplate951777.html
http://narcologia.ru/goods/approximate970320.html
http://narcologia.ru/goods/recycling591714.html

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