BTS SOWOOZOO ソウジュ パジャマ パープル フリーサイズ 新品未使用

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◇◆コメント前プロフにお目通し願います◆◇ ⚠️商品画像・文章の無断使用→通報⚠️【公式】BTSSOWOOZOOソウジュ パジャマセット(purple) 新品未使用 サイズ：フリー付属のトレカは付きません(別出品)パジャマのみのお譲りです。詳細につきましては公式サイトをご確認ください。トレカを取り出す際に一度だけ開封しましたが、パジャマには触れておりません。袋に到着時からのキズや汚れ等見受けられ、本体にもほつれ等の初期難がある場合がございます。新品未使用につき一切の対応をいたしかねますため、海外製品にご理解ある方のみご購入をお願いいたします。折り畳んで防水→封筒で発送予定複数所持している中からお送りしますやや圧縮させていただく場合がございますので、袋や本体の折れ跡や畳みジワ等ご了承の上でご購入ください。配送方法をらくらく⇄ゆうゆうに変更あり変更不可の方はご購入前にお知らせください。◇◆ご購入前プロフにお目通し願います◆◇ ⚠️商品画像・文章の無断使用→通報⚠️#BTS#방탄소년단#防彈少年團#防弾少年団#バンタン#バンタンソニョンダン#RM#JIN#SUGA#JHOPE#JIMIN#V#JUNGKOOK#ナム#ナムジュン#ジン#ソクジン#シュガ#ユンギ#AgustD#ホビ#ホソク#ジミン#テテ#テヒョン#グク#ジョングク#kpop#韓国#SEOUL#ソウル#アジア#韓流#音楽#アーティスト#ミュージシャン#アイドル#CD#アルバム#シングル#ソロアルバム#DVD#ブルーレイ#Bluray#トレカ#フォトカード#ポストカード#ミニフォト#ミニフォトカード#ラキドロ#ラッキードロー#アミボム#公式#HYBE#BIGHIT#JAPAN#GLOBAL#ARMY#JPFC#WeverseShop#ユニバ#写真集#TinyTAN#BT21#花様年華#Memories#ポップアップ#ペルソナ#MagicShop#MOS#Butter#BE#SOWOOZOO#ダルマジュン#PTD#PROOF#LYS#SYS#WINGS 2400