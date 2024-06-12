本革　三線　ティーガー　オーストリッチ　胴巻

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ティーガー（胴巻き） 三線・木工品の販売｜カテゴリ商品一覧|宮古木工芸



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オーストリッチデザインの豚革と裏地には栃木レザーを使い作った本革ティーガーです☆人とは違い個性を出したい方！！レザーアイテムが好きな方！！他には無いティーガーを作ってます☆沖縄好きで、レザーも好きならこれで目立つしかありません☆是非自分の三線をカスタムしてみませんか？現時点在庫は１つのみです。※中央の穴は空いています※三線は付属しません※紐付き※ハンドメイドで作っている為、細かな汚れ、傷がある場合があります。完璧なものをお求めの方はご遠慮下さい。写真にて判断頂き、質問があればご気軽にコメント下さい。#沖縄#三線#ティーガ#ティーガー#胴巻#レザー#革#本革#オーストリッチ#豚革#栃木レザー#個性重視#和楽器