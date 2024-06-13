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ヒナツ SR PSA10
商品番号 U51470341393
商品名

ヒナツ SR PSA10
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧頂きましてありがとうございます。お手数をお掛けしますが、プロフィール欄をご確認頂きコメント、ご購入をお願い致します。ーーーー商品説明ーーーーカテゴリー：ポケモンカード商　品　名：ヒナツSR鑑定ランク：PSA10(GEMMT）PSA鑑定最高評価のGEMMTとなります。状態には個体差がございます。傷、白かけ等がある場合もあることご了承下さい。写真と鑑定基準を確認いただきご納得いただける方のみご購入をお願い致します。●自身でPSAに出したカードとなります。●発送はネコポスにて賜ります。●商品は厚紙、OPPに入れ折れ、水濡れ対策をして発送します。●ご利用お客様の情報ミスなどで郵便出荷発送事故が発生した場合こちらでは保証致しかねます。※相場変動がある商品ですのでその都度価格見直しをさせて頂きます。種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR特徴···PSA鑑定
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