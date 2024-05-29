マスカーニャex sar

ご覧いただきありがとうございます(^^)ポケモンカードマスカーニャexSARです。すぐにスリーブと硬質カードケースに入れ、暗所にて保管しておりましたが、素人保管品ですので、気になさる方や完美品をお求めの方のご購入はお控えください。状態は写真にてよくご確認いただき、ご納得の上での購入をお願いいたします。







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