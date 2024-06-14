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【希少品】バーニングメガトロン スーパーモード
商品番号 Y16493329728
商品名

【希少品】バーニングメガトロン スーパーモード
ブランド名 タカラトミー
特別価格 税込 6,240 円
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商品詳細

トランスフォーマーマイクロン伝説のメガトロンスーパーモードとショックウェーブの合体形態です。メガトロンスーパーモードの音声発光ギミックは作動します。マイクロンとミサイル3本付属。箱、説明書、キャラクターカード、商品カタログが欠品です。ショックウェーブは変形、分離、合体が可能です。マイクロン、ミサイル2本、箱、説明書、キャラクターカード、商品カタログが欠品です。#トランスフォーマー#マイクロン伝説#メガトロン#アルマダメガトロン#ショックウェーブグッズ種類...その他
http://narcologia.ru/goods/appendectomy212953.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion155878.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture902341.html
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