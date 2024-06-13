Good 4 You ビッグタオル 七瀬陸

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G4Y開催前の事前通販で購入しましたが新品未開封です。袋から出していないため細かな初期汚れ等不明。暗所にて保管していました。素人保管のためご理解いただける方のみご購入ください。※梱包の際、半分に畳ませていただきます。○即購入可能アイドリッシュセブンアイナナ七瀬陸Good4You