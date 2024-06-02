tokai ls-144S WA GT 美品

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機材縮小のため売却します。2021年購入後ほとんど弾くのともなく保管していました。ロッドカバーをギブソン形状のものに変更しています。その他手は加えておりません。ロッドも左右調整可能、フレットも8割以上残っております。金属パーツは少しくすんでいますが磨けば元通りになるレベルかと思います。音出し確認済み。長期保管のためかピックアップセレクター操作時にフロントピックアップの音量が少し不安定になりますが、何度かセレクター切り替えで解消されます。おそらくスイッチの接点かと思います。ご自身で接点復活剤などで対応いただければと思います。その他ノブのガリ等はありません。ボディ、ネック、ヘッドに細かな傷がありますが、ほとんどが磨き傷程度で至って良好です。限定生産ということもあり泣く泣くですが、使っていただける方にお譲りします。シリーズ...その他タイプ...レスポールタイプ