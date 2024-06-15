ONEOKROCK PRIMAL FOOTMARK その他グッズセット

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グッズ整理の為出品します。・プライマルフットマーク#8〜12までの５冊セット※メンバーズカードは使用済みですが全て同封します。※#8だけビニール袋が一部破れています、画像にて確認お願いします、その他は保存状態は良好です。・MUSICATaka表紙 インタビュー有り・HONDAGoVantagePointフライヤー・EYEOFTHESTORM/オーケストラグッズカタログ※※フライヤーなどはたわんで反っていたりするのでご了承お願いします、破れはありません。フライヤーの詳細な画像を上げて欲しい等…気になる事などあればお気軽にコメントまでどうぞ！