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ONEOKROCK PRIMAL FOOTMARK その他グッズセット
商品番号 X91169815326
商品名

ONEOKROCK PRIMAL FOOTMARK その他グッズセット
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ整理の為出品します。・プライマルフットマーク#8〜12までの５冊セット※メンバーズカードは使用済みですが全て同封します。※#8だけビニール袋が一部破れています、画像にて確認お願いします、その他は保存状態は良好です。・MUSICATaka表紙　インタビュー有り・HONDAGoVantagePointフライヤー・EYEOFTHESTORM/オーケストラグッズカタログ※※フライヤーなどはたわんで反っていたりするのでご了承お願いします、破れはありません。フライヤーの詳細な画像を上げて欲しい等…気になる事などあればお気軽にコメントまでどうぞ！
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