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プロテック PROTEC アルトサックス\u0026ソプラノサック用キャスター付き
商品番号 Y31778182511
商品名

プロテック PROTEC アルトサックス\u0026ソプラノサック用キャスター付き
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 11,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロテックPROTECアルトサックス\u0026ソプラノサック用キャスター付きセミハードケース新しいケースを買ったため、出品いたします。管体一体式ストレートネックのソプラノサックス対応しています。購入した当初からケース独特の匂いがあり、あまり使用していなかったため、若干匂いが残っております。自宅保管しておりましたので、とても綺麗です。神経質な方はお控え下さいm(__)mよろしくお願いいたします！
http://narcologia.ru/goods/composite126854.html
http://narcologia.ru/goods/freezer514598.html
http://narcologia.ru/goods/Addict763518.html
プロテック PROTEC アルトサックス&ソプラノサック用キャスター付きセミハードケース PB304SOPWL ブラック
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