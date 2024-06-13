プロテック PROTEC アルトサックス\u0026ソプラノサック用キャスター付き

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商品詳細
プロテックPROTECアルトサックス\u0026ソプラノサック用キャスター付きセミハードケース新しいケースを買ったため、出品いたします。管体一体式ストレートネックのソプラノサックス対応しています。購入した当初からケース独特の匂いがあり、あまり使用していなかったため、若干匂いが残っております。自宅保管しておりましたので、とても綺麗です。神経質な方はお控え下さいm(__)mよろしくお願いいたします！
http://narcologia.ru/goods/composite126854.html
http://narcologia.ru/goods/freezer514598.html
http://narcologia.ru/goods/Addict763518.html
プロテック PROTEC アルトサックス&ソプラノサック用キャスター付きセミハードケース PB304SOPWL ブラック
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