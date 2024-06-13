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【品】killer ギター ピックアップ フロント/リア セット
商品番号 J13419265911
商品名

【品】killer ギター ピックアップ フロント/リア セット
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。Killerguitars(キラーギターズ)のExploderから取り外したピックアップ(フロントとリアのセット)になります。フロント:LQ-50014300(定価:¥14300)リア:LZ-510Dyna-bite(定価:¥14300)取り外し前にも使用していた為、多少の傷はあります。また、ピックアップ交換は自分で行なっている為、配線の状態等は写真をご覧になった上でご判断いただけると助かります。他のアングルの写真等は、ご要望頂ければ追加致しますので、その旨お申し付けください。Duncanのケースに入れて発送します。あくまで中古品ですので、完備品を求める方、神経質な方は購入をご遠慮下さい。よろしくお願いいたします。アクセサリー・パーツ···ピックアップ#Killer#Killerguitars#キラー#キラーギターズ#エレキギター#ピックアップ#ハムバッカー
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