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ミツバsr psa10
商品番号 T82111050094
商品名

ミツバsr psa10
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 3,149 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードをご覧頂きありがとうございます。Psa10鑑定済み自引きのワンオーナー品です。ケース付きになります。コレクションにどうぞ！！psaホルダー入り画像の番号通りの物を発送します。psa10psa9でも白かけ、へこみ等があります、状態は画像で確認して納得頂けたら購入して下さい。購入後の状態によるキャンセルは対応しません。神経質な方は購入しないでください。迅速に発送しますのでよろしくお願いします。psa10の評価です。検索用キーワード151ナンジャモミモザセレナミュウツーミュウピカチュウメロンマリィのプライドナタネフシギバナフウロルギアルチアルリナカトレアクララかんこうきゃくメイサナsrsahrXYシャイニースターエラーサンムーンプロモ25周年ゴールデンボックスGOLDENBOXBOXBox25周年ポケモンカードニンフィアvmaxsaブラッキーvmaxsaシャイニースターVイーブイヒーローズレックウザvmaxsaユウリsrマリィSRリザードンリーリエSRクチートサナPokemonPokemonGOポケモンGOポケモンカードゲームポケモンカードポケカsarsaar
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