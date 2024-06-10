額装済み『Drawing 4』Ronan Bouroullec

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ロナンブルレックポスター\u0026特注フレーム額装してお届けします。RonanBouroullecDrawing4THEWRONGSHOPポスターサイズ677×677mm特注フレームサイズ外寸709×709mmフレーム幅23mmフレームカラー:白フレームの素材:MDF（木材を加工したもの）世界的なフランス人デザイナーロナン・ブルレックによる手描きのドローイング。直感に従い、繊細な曲線で描かれ深い意識の中をめぐりめぐるような表現です。目にした瞬間に惹きつけられ飾るだけで有機的で繊細な空気が漂います。ポスターサイズが特殊であるため既製のフレームでは合わず、特注する必要があります。そのため本来は納期が2ヶ月以上かかりますが、こちらは額装済みの「完成品」。紐とフックもお付けするのですぐに飾ることができます。付属品・紐・クッション材（フレームの反り、傾斜を抑えるもの）・賃貸でも使える石膏ボード用フック1個（耐荷重7kg）参考市場価格MoMAストア:¥60,500＋送料CIBONEストア:¥55,000＋送料テイスト···北欧、アンティーク、モダン、ナチュラル主な素材···木製用途···ポスター額の素材···木製フレーム置き方···壁掛け・卓上兼用表面カバーの素材···アクリル