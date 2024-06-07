クリープハイプ 小泉拓 本人使用 ドラムスティック

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Interview – 小泉 拓［クリープハイプ］ | ドラマガWeb



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過去の太客倶楽部の当たり付き年賀状が当選し景品として小泉拓さんが使用していたサイン入りドラムスティック1本です。3枚目の状態で届き写真を撮る為に1度出したのみで自宅保管しておりました。当選通知書もお付けします