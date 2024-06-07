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クリープハイプ 小泉拓 本人使用 ドラムスティック
商品番号 U22530266612
商品名

クリープハイプ 小泉拓 本人使用 ドラムスティック
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

過去の太客倶楽部の当たり付き年賀状が当選し景品として小泉拓さんが使用していたサイン入りドラムスティック1本です。3枚目の状態で届き写真を撮る為に1度出したのみで自宅保管しておりました。当選通知書もお付けします
http://narcologia.ru/goods/ambassador536806.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect191570.html
http://narcologia.ru/goods/procurement136033.html
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Interview – 小泉 拓［クリープハイプ］ | ドラマガWeb
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