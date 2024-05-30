【未開封】SONY WH-CH520 LZ ブルー

SONYワイヤレスステレオヘッドセットWH-CH520LZ色ブルー未開封の新品です。即購入大歓迎ですアプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。ロングバッテリー\u00263分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。付属品USBType-C(R)ケーブル(USB-A-C(R))(約20cm)、保証書型式密閉ダイナミック出力Bluetooth標準規格PowerClass1電源DC3.7V：内蔵充電式リチウムイオン電池本体質量(g)147接続方式Bluetooth標準規格Ver.5.2通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz)イヤホン形状オーバーヘッド対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP保護機能(コンテンツ保護)SCMS-T充電時間(時間)3素人保管ですので完璧をお求めの方はご遠慮ください



WH-CH520 LZ ブルー ワイヤレスヘッドホン



Bluetooth対応ダイナミック密閉型ヘッドホン(ブルー) | Joshin web ...



ソニー(SONY) ワイヤレスヘッドホン WH-CH520:Bluetooth対応/軽量設計 約147g/専用アプリ対応により好みの音質にカスタマイズできる「イコライザー」設定対応/ブルー WH-CH520 L 小



ソニー SONY ブルートゥースヘッドホン ブルー ［リモコン・マイク対応 /Bluetooth］ WH-CH520 LZ



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SONY ソニー WH-CH520 BZ ブラック / e☆イヤホン



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