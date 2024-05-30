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【未開封】SONY WH-CH520 LZ ブルー
商品番号 V88100737239
商品名

【未開封】SONY WH-CH520 LZ ブルー
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,100 円
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商品詳細

SONYワイヤレスステレオヘッドセットWH-CH520LZ色ブルー未開封の新品です。即購入大歓迎ですアプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。ロングバッテリー\u00263分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。付属品USBType-C(R)ケーブル(USB-A-C(R))(約20cm)、保証書型式密閉ダイナミック出力Bluetooth標準規格PowerClass1電源DC3.7V：内蔵充電式リチウムイオン電池本体質量(g)147接続方式Bluetooth標準規格Ver.5.2通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz)イヤホン形状オーバーヘッド対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP保護機能(コンテンツ保護)SCMS-T充電時間(時間)3素人保管ですので完璧をお求めの方はご遠慮ください
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【未開封】SONY WH-CH520 LZ ブルー
WH-CH520 LZ ブルー ワイヤレスヘッドホン

【未開封】SONY WH-CH520 LZ ブルー
Bluetooth対応ダイナミック密閉型ヘッドホン(ブルー) | Joshin web ...

【未開封】SONY WH-CH520 LZ ブルー
ソニー(SONY) ワイヤレスヘッドホン WH-CH520:Bluetooth対応/軽量設計 約147g/専用アプリ対応により好みの音質にカスタマイズできる「イコライザー」設定対応/ブルー WH-CH520 L 小

【未開封】SONY WH-CH520 LZ ブルー
ソニー　SONY ブルートゥースヘッドホン ブルー ［リモコン・マイク対応 /Bluetooth］ WH-CH520 LZ

【未開封】SONY WH-CH520 LZ ブルー
WH-CH520 LZ ブルー ワイヤレスヘッドホン

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ソニー　SONY ブルートゥースヘッドホン ブルー ［リモコン・マイク対応 /Bluetooth］ WH-CH520 LZ

【未開封】SONY WH-CH520 LZ ブルー
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SONY 【中古】WH-CH520 LZ ブルー【日本橋】

【未開封】SONY WH-CH520 LZ ブルー
ブルートゥースヘッドホン ブルー WH-CH520 LZ ［リモコン・マイク対応 /Bluetooth］

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ソニー WH-CH520-LZ Bluetooth対応ダイナミック密閉型ヘッドホン(ブルー)[WHCH520LZ] 返品種別A｜au PAY マーケット

【未開封】SONY WH-CH520 LZ ブルー
ソニー　SONY ブルートゥースヘッドホン ブルー ［リモコン・マイク対応 /Bluetooth］ WH-CH520 LZ

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WH-CH520 LZ ブルー ワイヤレスヘッドホン

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WH-CH520 | ヘッドホン | ソニー

【未開封】SONY WH-CH520 LZ ブルー
SONY ソニー WH-CH520 BZ ブラック / e☆イヤホン

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